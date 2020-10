Torna in campo la Gevi Napoli Basket. Dopo circa un settimana di stop totale per via dei tre casi di positività al Covid, la società ha effettuato i tamponi a tutti i suoi tesserati e anche ai ragazzi del settore giovanile aggregati alla prima squadra. I risultati hanno dato esito negativo e quindi da oggi la squadra potrà tornare al Palabarbuto per riprendere gli allenamenti in vista dei ravvicinatissimi impegni di Supercoppa, ovvero le tre gare in successione contro San Severo il 3 novembre in casa alle 18,30, contro Scafati in trasferta il 5 novembre sempre alle 18,30 e infine l'8 novembre per l'ultima gara del girone contro Latina al Palabarbuto. Naturalmente la squadra, che è ferma da giorni e riprende ad allenarsi oggi, affronterà la Supercoppa in condizioni di evidente difficoltà, con 4 allenamenti nelle gambe e senza i 3 positivi, che nel frattempo sono ancora fermi in attesa di tampone negativo. Ma qualche novità potrebbe venir fuori tra domani e domenica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA