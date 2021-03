Marco Bonamico ricoverato a Bologna: il «marine» Wuber Napoli ha il Covid

Molti lo ricordano come il marine, è stato uno dei grandi della pallacanestro italiana con una felicissima esperienza partenopea nel Basket Napoli di Nicola De Piano nel biennio 1986-1988, epoca Alfasprint e Wuber, squadre nelle quali fu protagonista e beniamino del pubblico del Mario Argento.

Marco Bonamico, 64 anni, è stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna per Covid. Sta abbastanza bene ma ci vorranno dei giorni per poter tornare a casa. La tempra è quella di un super atleta che è stato colonna della Nazionale per 8 anni ma con questo virus bisogna andarci cauti.

Lui stesso, al Resto del Carlino ha detto: «Il Covid ti prende alle spalle, non sai come fermarlo. È l'avversario peggiore che ti possa capitare. Sono stato attentissimo, seguendo tutti i protocolli, anche perchè ho una mamma di 95 anni. Ma alla fine l'ho preso. I negazionisti? Hanno un atteggiamento criminale. Dovrebbero lavorare in un ospedale Covid, allora capirebbero tante cose».

