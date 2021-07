Daniele Sandri lascia la Gevi Napoli: ecco la sua dedica toccante alla città

Due anni assieme, due anni di battaglie comuni sul campo, una grande abnegazione, difesa, sacrificio, da guerriero dal lavoro oscuro. E un sorriso per tutti. Daniele Sandri dice addio Napoli e lo fa con un messaggio sui social molto accorato, di amore per la città che l'ha accolto con affetto contraccambiando la sua gentilezza. Non farà parte della squadra che giocherà in A ma il suo resta un percorso splendido. Dove lascia un magnifico ricordo, così come la moglie, Gracia De Torres, anche lei gentile e sorridente con tutti.

«Nonostante il viaggio che abbiamo intrapreso 2 anni fa, le nostre strade si separano - scrive Daniele - due stagioni particolari per le circostanze esterne al campo, con tante novità, molte incognite e un missione chiara da subito, portare Napoli in serie A. Missione compiuta grazie al valore professionale di questa squadra, compiendo in maniera perfetta il nostro percorso verso la gloria, ottenendo tutto quello che si poteva ottenere! Il primo ringraziamento va a mia moglie (@gracia_de_torres ) che nel bene e nel male mi sta sempre vicino, sei la migliore compagna di viaggio che si possa avere nella vita. Il resto dei ringraziamenti vanno alla squadra che è riuscita a compattarsi nei momenti meno facili, senza mai perdere quella vena divertente che molte volte a sdrammatizzato situazioni drammatiche.🤣 La dedica finale va a Napoli, una città che in questi due anni è riuscita a conquistarmi per il suo lato umano che la rende unica ed inimitabile, quella parte che mi ha permesso di creare tante amicizie nuove, dal vicino con la quale ogni tanto andavo in gozzo a pescare , alla chiacchiera con un sconosciuto incontrato per la via di casa. Tante persone che si mettono a disposizione l’una per l’altra per fare in modo di affrontare la quotidianità non sentandosi mai soli. Napoli è tante cose molto di più dei soliti pregiudizi, ha tutto da offrire se sei in grado di aprirti a lei. 💙 Arrivederci Napoli ! 💙 Riflettete prima di sparare».