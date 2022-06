David Michineau alla Gevi Napoli: è il play il primo nuovo tassello

Primo tassello nuovo in casa Napoli. La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato il giocatore francese David Michineau per la stagione sportiva 2022-2023. Nato a Les Abymes, in Guadalupa, Classe 1994, Michineau è un playmaker di 191 centimetri per 82 kg di peso. Il nuovo giocatore della Gevi ha iniziato la sua carriera nell’Elan Chalon, giocando per 3 stagioni, dal 2013 al 2016, nel massimo campionato francese, debuttando anche in Eurocup. Nell’ultima stagione disputata allo Chalon, Michineau ha realizzato 5.6 punti per gara in 13.6 minuti di utilizzo. Nel 2016-2017 il giocatore francese ha giocato con l’HTV Basket, a Toulone, disputando una stagione da 9.8 punti e 3 assist per partita.

Dopo la parentesi allo Cholet, ancora protagonista nel campionato Francese, Michineau si trasferisce al Boulogne Levallois, dove ha giocato nelle ultime quattro stagioni, fornendo ottime prestazioni in Campionato ed in Eurocup.

Nella stagione 2020-2021, il playmaker della Gevi ha disputato un campionato da 11.4 punti di media per gara e 4.1 assist, in Eurocup invece, seconda competizione Europea, 9.6 punti e 3.5 assist per partita in 25 minuti di utilizzo.

Nell’ultimo campionato, disputato ancora a Parigi, il giocatore francese ha concluso una stagione da 7.8 punti per partita e 4 assist , mentre in Eurocup 8.5 punti di media e 3.1 assist. Michineau ha debuttato anche nella nazionale francese disputando le qualificazioni al prossimo campionato mondiale.

Coach Maurizio Buscaglia: «Diamo il benvenuto a David Michineau, un giocatore che ho avuto già il piacere di conoscere ed incrociare in alcune occasioni. Michineau ha voluto abbracciare fortemente la nostra strada, manifestando un grande desiderio di mettersi in gioco nel campionato italiano. Siamo molto contenti che abbia voluto firmare con noi. Ricoprirà un ruolo cruciale, e noi cercheremo di incastrare bene tutte le pedine. David ha la solidità, la voglia, e le caratteristiche giuste che ci occorrono per la costruzione del team che abbiamo in mente e che stiamo portando avanti».

Il diesse Alessandro Bolognesi: «Sono davvero contento che Michineau sia arrivato a Napoli. Ci fa davvero tanto piacere che un giocatore abituato ad alti livelli nelle Coppe Europee,abbia scelto la nostra città. Noi cercavamo un play che avesse determinate caratteristiche, oltre a quelle di far giocare la squadra da vero playmaker, che avesse anche corpo, stazza e che quindi fosse un atleta. David riveste tutte queste caratteristiche, e pensiamo di aver messo una pedina importante nel nostro scacchiere. Ora dobbiamo proseguire nel nostro lavoro nell'intento di poter assemblare tutto nel modo giusto».