DelFes Avellino si spegne: gara 1 è di Montecatini

Al PalaTerme di Montecatini di è disputata gara 1 di finale tra Herons Montecatini-DelFes Avellino. La gara ha visto prevalere la squadra padrone di casa 69-63, che nel finale di partita ha saputo imporre il suo gioco, la sua cattiveria agonistica sostenuta da Arrigoni e Benites, due giocatori vincenti, che già in passato hanno vinto campionato. I due nei momenti topici dell’ultimo quarto sono venuti fuori mettendo il punto esclamativo sulla gara. Peccato, perché Avellino, dopo aver mandato ko Livorno, ha giocato una partita encomiabile.

Gli irpini hanno condotto la partita per gran parte della ripresa, per poi sfaldarsi nel momento più bello. Ad inizio dell’ultimo periodo la squadra di coach Crotti ha raggiunto addirittura il + 9 (44-53). Un vantaggio che piano piano è stato rosicchiato. Avellino ha finito per segnare appena 10 punti nell’ultimo periodo di gioco subendone 23.

E’ tutta qui la chiave del match.

C’è anche da dire che Montecatini ha saputo impedire nell’ultima frazione a Bortolin di fare il suo gioco. Il lungo non è stato mai innescato dai biancoverdi, che come al solito hanno dovuto affrontare l’impegno con Vasl spettatore non pagante. Sloveno molto insufficiente. Gara 1 è della Herons, ora 48 ore per ricaricare le energie e tornare in campo martedì al PalaTerme per gara 2.