DelFes Avellino-Herons Montecatini 81-80: gli irpini sono ancora vivi

Una tripla alla scadere di Miha Vasl allunga la vita e la serie di Avellino. La squadra biancoverde strappa con merito il successo battendo 81-80 la Herons Montecatini e la possibilità di andare a giocarsi gara 4. Gli irpini non vogliono mollare la prese e giocano una gara tre non soltanto intensa, ma bella dal punto di vista tecnico e fisico. Merito di un avversario forte, che non ha regalato nulla.



Protagonista dell'incontro Miha Vasl, che ha aperto la serata con un tiro da tre punti, per poi chiuderla con il tiro della vittoria punendo così il cambio difensivo degli avversari e punendo Montecatini. Il pubblico è andato in visibilio ed ora tornerà sabato al DelMauro per gara 5.

"Finalmente è tornato Vasl" ci scherza su coach Crotti, ma alla fine dice una grande verità.

Lo sloveno è stato assente ingiustificato nelle prime due partite, si è ricordato di venire a giocare nel match più importante e non solo per il 6/12 dalla lunga distanza.

Gli irpini hanno chiuso avanti il primo quarto, per poi ritrovarsi sotto 39-33 a fine primo tempo. Nessuno si è mai scomposto per riprendere la guida della gara nel terzo periodo terminato 57-56. Alla fine di un punto è terminato il match, che permette alla squadra avellinese di sperare.