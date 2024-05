DelFes Avellino-Livorno 73-62: gli irpini a gara 5

La DelFes non vuole lasciare questi playoff e dopo aver dominato in gara 3, con una prova dalla grande tenacia spazzia via Livorno anche nel quarto match di questa serie. Gli irpini si impongono con il punteggio di 73-62 concendendo appena 62 punti al miglior attacco del torneo e tenendo Chiarini, il miglior giocatore del torneo ad 8 punti.

Avellino vince con l'abnegazione difensiva e la cattiveria agonistica dei suoi giocatori, che sono stati perfetti nella propria metà campo e precisi in attacco tirando con 10/22 dalla lunga distanza. Miglior realizzatore Armando Verazzo con 27 punti, 6/6 da tre e 13 rimbalzi catturati.

Prestazione eccezionale per l'ala avellinese.

Biancoverdi che sono partiti bene contro una Livorno apparsa più in palla rispetto a due giorni fa. Con il passare dei minuti, però, la gara ha preso la direnzione di Avellino che con un tiro da metà campo di Nikolic ha chiuso 38-36 la prima metà di gara. Ad inizio ripresa gli irpini partono forte trascinati da Verazzo ed allungnano sul 50-38, per poi chiedere sul 54-46 la terza frazione.

L'ultimo quarto si attende la reazione dei livornesi, che no avviene ed Avellino porta a casa il successo mandando tutto a gara 5