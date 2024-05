DelFes Avellino-Livorno 82-70: vittoria in Gara 1 con super Vasl

La DelFes che non ti aspetti non solo reagisce, ma lo fa con gli interessi mandando al tappetto Livorno che perde la prima gara dei playoff e la seconda partita del 2024. Un match strepitoso giocato dalla formazione avellinese, che risponde alle sberle ricevute in gara 1 e gara 2 con una prestazione corale strepitosa.

Il successo, 82-70, permette agli irpini di allungare la serie portandosi a gara 4 e domenica si torna nuovamente sul parquet di Avellino. La squadra di Crotti tenterà di replicare la gara giocata questa venerdì sera. Un match dominato dall'inizio alla fine, che ha visto la squadra avellinese scappare subito sul 12-5. Livorno non è riuscita a reagire finendo sotto il primo quarto 19-11. Nel secondo quarto iol team di coach Cardani tenta di reagire, ma è sempre la DelFes a gestire il gioco chudendo 36-27 il primo tempo.

Nella ripresa c'è una timida reazione di labronici, ma sono Vasl e Burini con tre triple a respingere il ritorno in gara di Livorno. Avellino allunga sul 50-36, +14 e DelMauro in visibilio.

Avellino non perderà il controllo della partita ed alla fine chiuderà con una tripla di Fresno invitando tutti a gara 4