DelFes Avellino-Montecatini 75-67: irpini promossi in Serie A2

Gara 5 di finale tra Montecatini ed Avellino è stata una lunga battaglia che alla fine di cinque intense partite ha visto prevalere la formazione avellinese 75-67. Impresa vera e propria della squadra del presidente Lombardi.

Gli irpini hanno pareggiato ancora una volta l’intensità di una avversario che non ha giocato bene dal punto di vista tecnico, ma che ha come suo solito giocato coni una elevata intensità e non ha lesinato il gioco fisico, che è la sua arma vincente. Gli irpini sono riusciti ad approcciare bene alla partita con un Vasl in grande spolvero.

Le sue bombe hanno portato i biancoverdi al primo allungo della partita sul 7-14.

La gara è lunga e nonostante Montecatini sia imprecisa chiude sotto di 1 (23-24) il primo periodo.

La ripresa non cambia spartito, ma Avellino finisce per perdere due protagonisti. Bortolin commette il suo secondo fallo, mentre Vasl esce per un infortunio alla caviglia. Si va al riposo sul 39-40 e la ripresa è una lunga battaglia. Gli ultimi minuti di gara sono palpitanti. Avellino allunga sul 61-56, per poi essere riagganciata da Montecatini sul 63-63.

In un finale di partita avvincente ed al cardiopalmo è venuta fuori la faccia tosta di questa formazione, che con pazienza ha prima scalato la classifica per poi piazzare i colpi vincenti nell'ultima partita con Chinellato a fissare i punti vittoria.