Delfes Avellino-Montecatini 75-73: Nikolic è strepitoso e vale gara 5

Con 26 punti e 4 rimbalzi Aleksa Nikolic è il mattatore di gara 4, che Avellino vince 75-73 portando gli irpini a gara 5. Un risultato storico per il club avellinese, ma soprattutto meritato per quanto visto in campo. Il grande equilibrio è stato confermato anche in questo match. Avellino ha lottato su ogni palloni e non ha avuto paura di affondare. Nel primo quarto gli irpini si sono ritrovati sotto di 13 lunghezze 28-13. Si pensava di dover assistere ad un trinfo di Montecatini.

Non è stato così, perchè minuto dopo minuto, possesso dopo possesso, Avellino ha saputo rimettere in gara riacciuffando l'avversario e chiudendo il primo tempo sotto di uno, 41-42 segnando 28 punti nella seconda frazione. «Abbiamo dimostrato di essere una squadra dura, le sconfitte del passato ci hanno insegnato a crescere» ha affermato coach Crotti.

Decisivo è stato il terzo quarto, quando la scena l'ha strappata Aleksa Nikolic.

Il giocatore sloveno è stato protagonista di un suo personalissimo show realizzando 12 punti. Il giocatore che ha scardinato la difesa toscana, che ha provato a rispondere con Arrigoni.

Nell'ultimo quarto i lupi hanno saputo essere freddi prendendo il vantaggio della partita, allungando il passo sul +6 (69-63) riuscendo a mantenere la guida della partita fino alla fine.