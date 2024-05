DelFes Avellino-Rucker San Vendemiano 83-68: gli irpini pareggiano la serie

Un pazzesco terzo periodo di gioco terminato 34-14 per la Rucker San Vendemiano ha costretto Avellino a rimettere in piedi una partita che nel primo tempo sembrava vinta. Nella prima metà gara la squadra biancoverde ha giocato un match quasi perfetto con i lunghi ad essere protagonisti, trovando tanti punti nel pitturato ed una difesa molto intensa. La Rucker ha sofferto l’energia avellinese ed anche le basse percentuali dalla lunga distanza.

Avellino ha così chiuso il primo quarto meritatamente avanti 45-31. È sembrato quasi un remake di gara uno a parti invertite. Ad inizio ripresa la musica è però cambiata, la DelFes ha avuto un attimo di smarrimento di cui ha approfittato la formazione veneta guidata da uno strepito Gluditis.

Il lettone trascina prima sul -8 i suoi (46-51), che poi non solo impattano la gara, ma chiudono avanti la terza frazione 65-59. Avellino, da squadra solida e matura non crolla. La risposta è un quarto periodo da 17-9, che regala la vittoria agli irpini con Vasl, per lunghi tratti anonimo, che si erge a protagonista nel finale.