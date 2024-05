DelFes Avellino-San Vendemiano 76-56: è semifinale

Avellino vince, convince e sorride. La squadra di Crotti travolge con il punteggio di 76-56 la formazione di coach Carrea, che deve fare i conti con gli infortuni. San Vendemiano oltre a perdere Laudoni si è ritrovata a fare a meno anche di Calbini, che ha è rimasto fuori per un problema al polpaccio. Avellino in gara quattro ha dominato in lungo ed in largo sin dal primo quarto terminato 22-15.

La differenza l'ha fatta la difesa irpina. Avellino ha saputo contenere il bomber Gluditis sul quale hanno fatto un eccellente lavoro Fresno e Verazzo in particolar modo, ma decisiva è stata la collaborazione dei lughi, che pur facendo una difesa contenitiva hanno sempre contestato i tiri del pericoloso avversario.

A metà tempo Verazzo e compagni si sono portati sul +15 (47-32). Ad inizio ripresa San Vendemiano ha tentato di rimettersi in gara, ma pur costruendo buoni tiri non ha mai trovato la strada del canestro con continuità. Avellino ne ha approfittato iniziando l'ultimo periodo sul 58-42.

Gli ultimi dieci minuti i biancoverdi hanno fatto accademia, Vasl, Fresno e Burini hanno messo a segno tiri pesnati, che hanno chiuso la partita.

DelFes in semifinale playoff, da domenica partirà la sfida a Livorno.