DelFes a caccia del riscatto: al PalaDelMauro arriva Sant'Antimo

Torna in campo la DelFes Avellino, questa sera è in programma al PalaDelMauro il match contro la PSA Sant’Antimo. Un derby vinto all’andata dalla squadra biancoverde ed una delle migliori partite disputate dalla formazione avellinese, che però non è riuscita a dare seguito a quelle prestazioni. I partenopei sono reduci dalla vittoria pesante maturata sul campo della Gema Montecatini, una gara ben giocata da Dri e soci, che ha eretto a protagonista Antonio Gallo.

L’ex Pozzuoli è uno dei giocatori più interessanti di questo torneo e dopo un avvio stentato ha iniziato ad ingranare. Sant’Antimo è squadra in fiducia ed in striscia aperta di cinque vittorie consecutive. L’avversario peggiore in questo momento per i biancoverdi, che hanno perso in maniera beffarda contro Livorno. Un ko immeritato. Ma questa DelFes non può sbagliare nulla o meglio non è consentito alla squadra di coach Crotti di commettere errori.

Il tecnico è apparso abbastanza nervoso nel post gara di domenica e sull’orlo di una crisi di nervi. Dal mercato non arrivano soluzioni ed i giocatori attualmente in organico, specialmente negli esterni, non garantiscono garanzie.

Gli episodi, poi, sono sfavorevoli e non aiutato la DelFes, che dovrà ripetere la stesa gara giocata contro i livornesi. "Noi siamo reduci da un’ottima prestazione contro la Pielle, che però non ha portato punti, ma è un buon viatico per la partita che andremo a disputare oggi. Dovremo ripetere la stessa gara, stessa intensità con maggiore convinzione e portare a casa almeno una vittoria in questo doppio turno interno".

L’attenzione delle staff tecnico in poche ore si è spostata su Sant’Antimo, che è una formazione esperta con tanti giocatori interessanti ed altri esperti, veterani del campionato di Serie B. “Sant’Antimo fonda il suo attacco sul gioco di pick&roll, dal quale con Gallo e Cantone, i loro due playmaker, tende a prendere vantaggio. Con Gallo anche da situazioni di uno contro uno opposto al blocco e con Cantone da situazioni di pick&roll vero e proprio”.

Negli esterni c’è poi l’energia di Mennella, l’esperienza di Dri, che è un tiratore mortifero ed un elemento al quale potere affidare un tiro pulito. La squadra ha trovato equilibrio con la partenza di Scali e l’inserimento di Digno. Il gioco di Gandini ha trovato finalmente continuità e Sant’Antimo si ritrova in piena corsa per i playoff. Ma l’obiettivo dei partenopei è trovare una rapida salvezza, per poi pensare alla prossima stagione agonistica. Nel frattempo ci si gioca la chance di arrivare ai playoff sfruttando le qualità di squadra e le individualità.

“Hanno nei lunghi grande solidità con Quarisa e Kamperidis. E’ una squadra molto fisica, tosta che è in un momento di particolare fiducia e reduce da cinque vittorie consecutive”. Avellino proverà ad interrompere la striscia vincente dei biancoblù, ma soprattutto ha bisogno di punti per riemergere dalle paludi ed aprire una striscia vincente per risollevare la classifica.