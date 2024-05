DelFes corsara a Livorno: è in finale

Gara 5 di semifinale Pielle Livorno – DelFes Avellino ha visto prevalere la formazione avellinese, che vincendo strappa il biglietto per lo spareggio per la Serie A2. Gli irpini superando i livornesi con il punteggio di 72-70 fanno saltare il banco, battendo tre volte di Fila la squadra di coach Cardani, che in in stagione regolare da gennaio ad oggi aveva perso solo una partita. Termina così una serie bella da vedere, entusiasmante nella quale le due formazioni hanno giocato al massimo delle loro possibilità.

Entrambe avrebbero meritato di giocarsi la finale e non è da escludere che proprio la vincente di questo turno possa alla fine conquistare la Serie A2. Sul caldissimo campo della Pielle il pubblico ha fatto la differenza ed ha dato una marcia in più ai padroni di casa. Avellino ha giocato una partita gagliarda, vera ed anche da grande squadra. Irpini partiti meglio trascinati da Bortolin che ha trascinato i suoi sul 4-10. Poi il ritorno in gara della squadra di coach Cardani. Ma gli avellinesi sembrano essere più in palla e volano sul +5 (11-16).

Caricata dal pubblico i livornesi sfruttano qualche palla persa irpina per portarsi avanti 17-16. Entra in gioco anche Chiarini, che con 5 punti di fila porta sul 25-21 i suoi. Livorno va al riposo con il punteggio di 31-28. Nella ripresa Avellino cambia marcia, gioca la sua pallacanestro e vola sul 46-37. Livorno replica con giocate individuali che le consentono di restare in gara e chiudere 56-52 il terzo periodo.

Nell’ultimo periodo salgono in cattedra Verazzo e Bortolin ed Avellino prende quota, mentre Livorno perde la bussola e la partita. Domenica inizia la serie finale contro Montecatini.