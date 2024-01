DelFes-Sant'Antimo 79-73, il derby è degli irpini

La DelFes torna al successo davanti al pubblico di casa. Una vittoria che mancava dal 23 di dicembre. Gli irpini vincono battendo con il punteggio di 79-73 una delle squadre più in forma del momento, vale a dire Sant’Antimo di coach Gandini. Partenopei reduci da cinque vittorie consecutive, ma la corsa dei biancoblu si ferma ad Avellino. La compagine avellinese non gioca una partita qualitativamente eccellente, ma è solida e soprattutto continua.

L’avvio di gara viene esaltato dagli attacchi, le difese sono molli ed il primo quarto termina con il punteggio di 20-20. Nel secondo periodo la squadra biancoverde prova a mettere il naso avanti, ma gli ospiti riescono sempre a recuperare lo svantaggio. Avellino ha l’occasione di chiudere avanti 39-35 all’intervallo, ma è Mennella con una tripla da metà campo a mandare tutti al riposo sul 39-38.

Nella ripresa il copione non cambia, le difese alzano l’intensità. Per Avellino Vasl sale in cattedra.

Lo sloveno gioca possessi importanti e trova finalmente il canestro con continuità. La DelFes chiude avanti 61-56 la terza frazione. Nell’ultimo e decisivo periodo gli irpini riescono a mettere in partita anche Burini, mentre Sant’Antimo con il quarto fallo di Gallo si affida in regia a Cantone, che con la collaborazione di Colussa permette agli ospiti di riaprire i giochi riportandosi sul 63-62. Avellino non molla e con la forza dei nervi e l’esperienza di Vasl, Burini e Bortolin chiude il match sul 7973.