Arechi troppo forte, la DelFes ko nel derby

La Virtus Arechi Salerno si conferma la bestia nera di Avellino e batte nettamente la IVPC Del.Fes per 102 a 67.

Una brutta battuta d'arresto per la formazione irpina in vista della post-season, nella quale si deciderà il futuro della squadra.

Non c'è stata in pratica partita, con i padroni di casa in vantaggio dalle prime battute, capaci di vincere tutti i periodi del match.

Toppo nervosa e imprecisa la compagine di Crosariol che non riesce mai a metter eil muso avaanti concedendo troppo agli avversari.

Che ringraziano e, senza neppure troppa fatica, vanno a segno con facilità e controllano l'inerzia del match.

Dopo i primi venti minuti sono già 18 le lungehzze di differenza (55-37).

Nel terzo e quarto quarto, i padroni di casa affandano i colpi e per gli irpini è buio pesto, fino alla sirenza che sancisce il 102-67 finale.