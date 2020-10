L'incontro Givova Scafati-Gevi Napoli Basket valevole per la seconda giornata del girone di qualificazione della Supercoppa di A2 Old Wild West, è stato rinviato al 31 ottobre. La Givova Scafati ha reso che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso e per ragioni di sicurezza in tema di prevenzione dalla diffusione del contagio da Covid-19, è stata presa la decisione di posticiparla di due settimane. Uno degli atleti gialloblù, infatti, chiarisce il club scafatese "è stato recentemente a contatto diretto con una persona poi risultata positiva al tampone e pertanto, a solo e mero scopo cautelativo e precauzionale, per scongiurare qualsiasi eventuale futuro contagio, in concerto con la società partenopea, si è deciso di rinviare il derby. la partita valevole per il secondo turno del girone arancione". La Gevi Napoli Basket, venendo incontro alle esigenze della Givova Scafati, in considerazione del delicato momento caratterizzato dal Covid 19, e soprattutto in proiezione di un ritrovato spirito sportivo e di correttezza tra le due società, ha volentieri aderito alla richiesta di Scafati, nonostante i molteplici impegni che a breve la GeVi Napoli Basket dovrà affrontare.

