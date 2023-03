Dolomiti Energia Trentino-Gevi Napoli 79-87, Howard infallibile

Nel momento più delicato della stagione, ecco la zampata della Gevi. La squadra azzurra gioca finalmente una partita solida per 40' e conquista due punti fondamentali nella lotta per la salvezza. C'è ancora da lavorare per essere tranquilli, ma questa vittoria fuori casa potrebbe avere un peso specifico molto importante se seguita da una vittoria in casa sabato prossimo contro Brescia.

Niente black out stavolta, Napoli dunque ruggisce in terra trentina dopo quattro sconfitte in fila e cancella la crisi con una prova importante (79-87). Trento incappa in una delle sue giornate difficili (con un Lockett dannoso), ma stavolta è la Gevi a mandarla in tilt con un rendimento costante, senza pause. Su tutti un Howard scintillante e finalmente tornato ai suoi livelli. Aveva pagato caro l’arrivo di Young che gli aveva tolto minuti e fiducia.

Ma stavolta Young era in condizioni fisiche precarie (5’ in campo, 0 punti) ed è stata una fortuna per la Gevi. Per il fromboliere di passaporto portoricano 28 punti con 7/10 da tre, accanto a lui un ottimo Williams (18, nella foto) che ha stravinto il duello con uno spento Atkins. Bene anche Michineau (17), che così allontana forse l’arrivo di un play comunitario. Ora la Gevi tornerà in campo sabato sera in casa contro Brescia. Howard nel dopo gara: «Felice per essere stato mvp ma è stato merito dei compagni e del coach che mi hanno dato fiducia. Una vittoria importantissima«. E coach Pancotto: «La squadra ha dimostrato di tenere alla maglia e alla serie A».