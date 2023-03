Ancora otto partite. La Gevi Napoli si aggrappa a questo lungo sprint finale con la speranza di riuscire a restare in A. Le quattro sconfitte consecutive, alcune molto pesanti, hanno inciso sul morale della truppa di Pancotto e ora, senza una scossa, si rischia inesorabilmente di scivolare verso la A2. Reggio Emilia e Verona sono lì, a quota 14 assieme agli azzurri, e bisogna mettersele dietro. Per farlo occorre ritrovare la vittoria. Oggi, alle 17,30 l'esame in trasferta è contro la Dolomiti Energia Trento, che ha 8 punti più degli azzurri in classifica essendo a quota 22. Squadra tosta ma non imbattibile e che incappa in giornate nere nelle quali nulla funziona. A Napoli accade proprio questo, con la Gevi che ne approfittò per vincere anche con buon margine: 69-58 e con Howard miglior marcatore con 17 punti. Purtroppo quell'Howard che oggi non si vede più a quei livelli, involuto e bloccato forse dall'arrivo nel suo ruolo di Young, che gli ha tolto minuti. Va recuperato al più presto, così come vanno sfruttare le doti di Joe Young che era top scorer assoluto in Eurocup e che a Napoli invece sembra il fratello scarso. E in casa Napoli si punta anche sulla motivazione extra di Jacorey Williams che a Trento due anni fa fece grandi cose.

La squadra di casa viene da due ko consecutivi, oltre alla sconfitta di pochi giorni fa di misura ad Amburgo in Eurocup. Avrà voglia di rivalsa, ma la Gevi dovrebbe avere motivazioni ancor più forti vista la classifica. Intanto si parla anche di un nuovo inserimento in extremis per la Gevi, forse un play comunitario che metta ordine.

«Dobbiamo essere e rimanere concentrati sulla partita. Costruire con carattere, pazienza e lottando fino alla fine, giocando quaranta minuti di grande intensità - sottolinea Cesare Pancotto - Trento è squadra solida e talentuosa, per cui dovremo colmare i gap fisici con aggressività nei vari ruoli. Difendere gli uno contro uno sia fronte che spalle a canestro, rimanendo lucidi per evitare break. La difesa può essere la chiave. In attacco sia sui 28 metri, che a metà campo, dobbiamo sprintare per anticipare e scavalcare la loro fisicità muovendo la palla su tutti i due lati».

Il coach trentino Emanuele Molin teme la gara: «Per entrare nelle otto squadre che si giocheranno i playoff ogni partita è fondamentale: vogliamo ritrovare la strada della vittoria, ma battere Napoli sarà tutt'altro che facile. La Gevi è una squadra talentuosa che avrà grandi motivazioni e che ha bisogno di fare punti: da parte nostra c'è grande rispetto anche perché all'andata abbiamo perso. La fisicità dentro l'area sarà un tema cruciale della sfida: ad Amburgo abbiamo fatto grande fatica a limitare i rimbalzi d'attacco catturati dai lunghi tedeschi, ma al di là del passaggio a vuoto a Treviso credo che dopo la pausa per le partite delle nazionali la squadra stia giocando con solidità e consistenza. Siamo chiamati naturalmente a concretizzare queste sensazioni, consci del fatto che a questo punto della stagione nulla è garantito e per conseguire gli obiettivi bisogna lavorare».

La partita tra Dolomiti Energia Trentino e Gevi Napoli sarà trasmessa in diretta in chiaro su DMax ed in streaming sulla piattaforma Eleven Sport, oltre che su Dazn.