Domani al Palabarbuto arriva Udine: la Gevi Napoli vuol restare capolista

Dopo il super colpo a Torino, riecco la Gevi Napoli Basket che domani gioca alle 19,30 al Palabarbuto contro Udine per la seconda giornata del girone bianco di A2. Gli azzurri, che sono in testa al gironcino che decreta i piazzamenti nella griglia dei playoff, vogliono confermarsi contro la squadra già battuta nella finale di Coppa Italia per 80-69. Formazione ostica quella allenata da Boniciolli, con taglia fisica importante e tante individualità e capace di vincere senza troppa sofferenza contro Forlì all'esordio della seconda fase. Coach Pino Sacripanti così presenta la gara alla vigilia: “Affrontiamo una squadra molto forte. La formazione friulana lo ha dimostrato anche in finale di Coppa Italia, giocando una gran partita, rimanendo in testa per gran parte del match. Inoltre hanno recuperato Amato ed hanno 11 giocatori che possono scendere in campo mettendo grande fisicità ed atletismo. Loro sono reduci da una bella vittoria con Forlì. Sono convinto che saranno i dettagli a decidere l’esito della gara”. La partita sarà trasmessa in diretta sarà su LNP TV Pass.