Domenica c'è Gevi Napoli-Treviso, è scattata la vendita dei biglietti

E' scattata la vendita dei biglietti per assistere alla gara valevole per la terza giornata del campionato di serie A 2021-2022 con la Nutribullett Treviso. Il match si disputerà domenica prossima 10 ottobre alle 18,30 al PalaBarbuto.

Sarà possibile acquistare i biglietti sul sito www.vivaticket.it, ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. I biglietti saranno disponibili fino a domenica 10 ottobre alle ore 17. I botteghini del PalaBarbuto rimarranno chiusi.

Questi i prezzi dei biglietti: Tribuna Centralissima : euro 45, ridotto 30. Tribuna Centrale: 30, ridotto 20, tribuna laterale: 20, ridotto 15, curva e gradinata: 14, ridotto 10. Il biglietto ridotto è riservato alle categorie over 65 e under 16. La società ricorda inoltre che, tutti coloro, residenti nella regione Campania, che hanno acquistato il biglietto di tribuna per il Gran Premio Lotteria di Agnano, potranno assistere gratuitamente alla sfida del PalaBarbuto. Per ottenere il biglietto della partita basterà inviare il tagliando del Gran Premio Lotteria all’indirizzo mail accrediti@napolibasket.eu.

Per accedere al PalaBarbuto è necessario il Green Pass che dovrà essere mostrato insieme al documento di identità ed al titolo di accesso per la gara.