Dopo il focolaio Covid, riecco la Gevi Napoli: in vendita i biglietti per la gara con Venezia

Con la squadra verso una completa negativizzazione, la Gevi prova a recuperare una forma decente in vista della partita di sabato prossimo alle 15 contro la Reyer Venezia al Palabarbuto. Dalle 12 di oggi, martedi 15 febbraio, è aperta la vendita dei biglietti acquistabili sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Saranno anche aperti i botteghini del PalaBarbuto, lato Scandone, sabato alle 13. Questi i prezzi dei biglietti per la gara con la Reyer Venezia: tribuna centralissima: euro 45, ridotto 30, tribuna centrale : 30, ridotto 20. Tribuna laterale: 20, ridotto 15. curva/gradinata: 14, ridotto 10

Il biglietto ridotto è riservato alle categorie Over 65 e Under 16. Per accedere al PalaBarbuto è necessario essere in possesso del SuperGreen Pass da esibire insieme al titolo d’accesso e al documento di identità. All’ interno del palazzetto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2. La Gevi Napoli Basket comunica che è previsto il rimborso del biglietto per tutti coloro che avevano acquistato il tagliando e non potranno essere al PalaBarbuto a causa del rinvio della gara. Il rimborso potrà essere richiesto, tramite il sito www.vivaticket.it, sezione rimborsi, da quest’oggi 15 febbraio fino alla mezzanotte del 17 febbraio.