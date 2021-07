E' morto Nicola De Piano, l'ingegnere dei canestri, presidente di quel Napoli Basket che, dopo la Fides e la Partenope fece sognare la Napoli che amava la palla a spicchi. Aveva 88 anni. Il presidente che negli anni di Maradona portò al Palargento il Maradona dei canestri, quel Walter Berry che è stato il cestista più forte visto all'ombra del Vesuvio. Diciannove anni di gestione, una scalata che portò Napoli in A1 ed il palaArgento pieno come un uovo. Giocatori e non solo. Al Mario Argento hanno allenato tecnici come Novosel, Isaac, Pentassuglia, Taurisano e paròn Zorzi. Prese il titolo dalla Partenope. Promozione in A2 sfiorata il primo anno, poi centrata al secondo tentativo contro Perugia dopo aver vinto tutte le partite in regular season. Settima nel 1983/84 dopo un memorabile quarto di finale contro la Granarolo Bologna posi scudettata. Rimarrà in A1 (eccezion fatta per la stagione 1986-87) fino alla stagione 1990-91. Dopo tre stagioni in A2, nel 1994, De Piano cede la società ai fratelli Rossini che, dopo un anno ancora a Napoli, trasferiscono la sede di gioco a Battipaglia, dove giocherà altre due stagioni di Serie A2 prima di fallire

De Piano ingaggiò Berry dagli Houston Rockets: 250 mila dollari a stagione. In quella Depi Napoli c'era Alex English, un altro fenomeno, 18 partite in azzurro nel girone di ritorno della stagione 91-92 dopo anni trionfali con Milwaukee, Indiana e Dallas, miglior realizzatore Nba nel 1983, hall of famer e formidabile imitatore dello stesso De Piano. Poi Marco Bonamico, Lee Johnson, Rudy Woods e Mike Mitchell. Il presidente delle stelle ma anche quello che congelava gli stipendi quando le stelle giocavano male. Ingegnere, costruttore, De Piano fece una fortuna costruendo 800 alloggi per i terremotati dell'Irpinia. Comprò Teleoggi. Il basket la sua passione.