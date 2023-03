E' un'Italia Under 18 molto napoletana: convocati Morvillo e Spinelli, ex Kouros

E' una nazionale Under 18 con ottima presenza napoletana quella che si raduna per gliu allenamenti del 5-6 aprile a Villafranca di verona. Il coach è Andrea Capobianco, nativo di Castellammare di Stabia, responsabile delle nazionali giovanili, il vice è Vincenzo Di Meglio, di Torre del Greco, e ci sono due atleti nati cestisticamente e forgiati da quel mago delle giovanili che è Antonio Petillo alla Kouros.

Emanuele Morvillo (nella foto), guardia di 1,87, ora alla Givova Scafati, e tra le riserve a disposizione, Francesco Spinelli, tesserato con la Virtus Pozzuoli.



I convocati sono: Giovanni Brescianini (2005, P, Amici Pall. Udinese), Tommaso Baldasseroni (2005, G/A, Firenze Basketball Accademy), Andrea Cecchi (2005, G/A, College Basketball), Stefano Conte (2005, G, Anzio Basket Club), Renè D’Amelio (2005, A, College Basketball), Riccardo Greppi (2005, C, Pallacanestro Cantù), Leonardo Marangon (2005, A, Virtus Basket Padova), Francesco Martin (2005, C, Universo Treviso Basket), Samuele Miccoli (2006, P, Pall. Olimpia Milano), Emanuele Morvillo (2005, A, Scafati Basket 1969), Axel Piccirilli (2006, G, Stella Azzurra), Riccardo Pisano (2005, P, Pol. Dinamo Sassari), Matteo Porto (2005, G, Orange1 Basket Bassano), Jacopo Sardo (2005, G, ASD Fonte Roma Basket), Nicolas Tanfoglio (2005, P, Pallacanestro Brescia), Leonardo Valesin (2006, P, Pallacanestro Ruvodipuglia), Timoty Teodoro Tomas Van Der Knaap (2005, A, Orange 1 Basket Bassano). Giacomo Zanetti (2005, C, Vanoli Cremona).