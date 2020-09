Arriva il calendario della stagione regolare di A2. Nel girone rosso ci sono Napoli e Scafati. Esordio per gli azzurri domenica 15 novembre in casa con la Stella Azzurra, poi subito un infrasettimanale a Ferrara mercoledì 18 novembre alle 20,30, quindi domenica 22 ancora una trasferta a Roma con Eurobasket. Ritorno al Palabarbuto domenica 29 con Latina e altro infrasettimanale a Pistoia il 2 dicembre alle 20,30, test delicato con una ex squadra di A1. Poi Cento in casa domenica 6 dicembre con il ritorno da avversario di Sherrod. Il derby di andata con Scafati, match clou del campionato, sarà in trasferta per gli azzurri il 3 gennaio, domenica, dunque all'inizio del 2021. Quello di ritorno a Fuorigrotta domenica 14 marzo. Prenatalizio alla ottava giornata, (il 20 dicembre) delicato per gli azzurri contro Ravenna in trasferta. Il 10 gennaio Forlì-Napoli contro l'altro ex Roderick. Turno di riposo per gli azzurri il 13 dicembre, alla settima giornata. Per Scafati dopo l'esordio in trasferta contro Latina, esordio in casa contro Ravenna nell'infrasettimanale, quindi Stella Azzurra in trasferta e Chieti in casa. Poi ancora Ferrara in casa e a San Severo. Quindi il derby di andata con probabilmente le due campane nella parte altissima della classifica. Ultimo aggiornamento: 16:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA