Dopo una settimana di incertezze totali sul calendario di A2 di basket, tra porte aperte o chiuse, tra partite rimandate e altre giocate, Coppa Italia posticipata e fase ad orologio tutta da stabilire, finalmente è arrivata una definizione delle prossime date del campionato. Insomma, non solo il calcio ma anche il basket ai tempi del Coronavirus è andato in tilt. Ora si intravede uno spiraglio di luce ma si spera non ci siano altri cambiamenti all’orizzonte. La Gevi Napoli recupererà domenica prossima alle 18 la partita non giocata domenica scorsa contro l’Eurobasket Roma. Scafati, che di partite ne deve recuperare due, giocherà domenica 8 in casa con Latina, e mercoledì 11 a Biella. La Juve Caserta dal canto suo, recupererà la gara con Ferrara mercoledì 11 al Palamaggiò. Esauriti i recuperi, ci sarà molto probabilmente uno stop nella giornata di domenica 15 marzo prima della fase ad orologio che prevederà uno o due turni infrasettimanali per recuperare il ritardo accumulato e per consentire un altro weekend di stop per la Coppa Italia. Intanto la Gevi ha ripreso ad allenarsi già da alcuni giorni. Sherrod è tornato dagli States, Roderick (nella foto) è atteso per domani, come da accordi con il club. © RIPRODUZIONE RISERVATA