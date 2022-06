Europei di basket Over a Malaga: Golden Players con la femminile superstar

Scatta oggi a Malaga, in Spagna, l'undicesimo campionato europeo di basket Over, con la partecipazione di oltre 2500 atleti provenienti da 34 paesi suddivisi in 183 squadre di cui 125 maschili e 58 femminili. Si va dall'over 35 all'over 75. L’Italia del basket over sarà numerosissima a questa manifestazione. Tra i movimenti maggiormente rappresentativi ci sono i Golden Players, un percorso avviato nel 1991 dal presidente Virgilio Marino con l’organizzazione di tornei di basket over 35. Oggi il movimento Golden è cresciuto in maniera esponenziale fino a diventare un organizzazione nazionale ed internazionale con una presenza capillare su tantissime città italiane, Napoli-Monte di Procida, Pozzuoli, Caserta-Sala Consilina, Salerno, Sarno, Milano, Roma, Foligno, Brescia, Bergamo, La Spezia, Bologna, Cagliari, Torino, Messina, Cefalù, Ragusa, Capo D’Orlando, Palermo, fino a raggiungere la Serbia, l’Inghilterra e la Russia. Oggi il movimento Golden conta circa 4-500 atleti, che hanno militato dalla serie A alla I divisione o anche semplici appassionati, nel pieno rispetto dell’inclusività caratteristica della filosofia del gruppo. In quest’ottica i Golden parteciperanno a questa manifestazione, con ben 5 selezioni nazionali, grazie alla collaborazione con Crisalide Competence Centre, del prof Mario Migliuolo, main sponsor del movimento.

Nota importante è il logo su tutte le divise delle Nazionali Mdp 2023 legato alla città di Monte di Procida per evidenziare l’assegnazione a Comune Europeo dello Sport 2023 di Monte di Procida, dove il basket insieme a tutte le altre discipline sportive saranno l’attrazione turistica di una zona di alto profilo ricettivo. Tra le squadre, molto napoletana è l'Over 60 allenata da Gianni Ilario e sponsorizzata da Autolavaggio Italia di Fuorigrotta. Il capitano è Renato Bonanno e ne fanno parte Nando Starace, Pino Virgilio, Bruno Tammaro, Peppe Spezzaferro, Stefano Prestisimone, Enzo Andolfi, Roberto Lanzano, Maurizio Stenco, Antonio Spaccaforno, Mimmo Bruni. Così come l'Over 65 allenata da Alfonso De Pisapia e composta da Virgilio Marino, Giuseppe Letteriello, Piero Giani, Giuseppe Papa, Gustavo Fuente, Antonio Gallucci, Giuseppe Dorsi, Claudio Mele, Carlo Sigillo, Silvio Donadoni, Luciano Tandurella, Marco Enrico. Ma le più accreditate per un piazzamento importante sembrano la Over 50 di Francesco Longobardi, Michele Marino e Andrea Cessel e la Over 55 femminile (nella foto assieme a Virgilio Marino) con giocatrici del calibro di Mara Fullin, Ivana Donadel, Maria Luisa Premier. E ancora Zedda, Sussarello, Meterangelis, Annunziata, Chiappetti, Donadel, Armienti, Zonda, Paoli, Corallo, Gadaleta, Corvo, Aniello. Squadra potenzialmente da podio se non addirittura da primo posto.