Si è tenuto oggi il Consiglio Federale straordinario, convocato in via d’urgenza, dal presidente Fip, Giovanni Petrucci, a cui hanno partecipato anche i presidenti delle Leghe di società. Il presidente riguardo l'emergenza Coronavirus ha confermato che la Fip decide di mantenere la sospensione dei campionati nazionali e regionali di ogni ordine e grado e contemporaneamente di monitorare l’evolvere della situazione per un ritorno alle attività agonistiche nel rispetto delle direttive del Governo e del CONI. In tal senso, il Presidente ha chiesto la collaborazione delle Leghe per ipotizzare scenari per concludere i campionati, una volta che saranno ripresi. È stata condivisa la proposta del Presidente di modificare, laddove si rendesse necessario, le Disposizioni Organizzative Annuali per questa stagione.

Il presidente Petrucci ha anche relazionato il Consiglio sull’incontro straordinario che si è tenuto nel pomeriggio al Coni con alcune Federazioni dove ha fatto presente tutte le necessità del mondo del basket e, per le Nazionali, le problematiche legate allo svolgimento dei Tornei Preolimpici.



