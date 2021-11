«Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, accogliendo l'invito del presidente del Coni Giovanni Malagò, ha consentito alla società Tam Tam di poter iscrivere a referto per ciascuna gara del Campionato Under 17 Eccellenza atleti di cittadinanza non italiana senza i limiti imposti dai vigenti regolamenti e nonostante i recenti pronunciamenti del Tar a favore della Fip». Lo spiega in una nota la federbasket. «Tale provvedimento, preso in considerazione dell'unicità del contesto operativo della società Tam Tam, mira a riaffermare il valore dello sport come strumento di inclusione sociale e di superamento di ogni ostacolo o barriera di origine razziale».