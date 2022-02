Focolaio Covid in casa Gevi Napoli: 5 positivi, rinviata la gara con Venezia

Focolaio Covid in casa Gevi Napoli Basket. Dal caso isolato di Covid a cinque casi in un pomeriggio. I tamponi effettuati post allenamento di oggi hanno evidenziato una situazione in pesante evoluzione. E i cinque casi, secondo il nuovo protocollo, porteranno a un rinvio della prossima partita in programma domenica mattina alle 12 al Palabarbuto contro Venezia.

La percentuale di positivi oltre il quale far scattare il blocco dell'intero gruppo squadra è stato fissato il 12 gennaio scorso al 35% dei componenti gruppo atleti, che nella rosa di una squadra di calcio equivale a circa 11 contagiati e in quella di basket a 5 contagiati. Probabile se non certo che la partita contro Umana Venezia dunque domani possa essere rinviata e la data probabile pare essere quella della settimana delle Final Eight di Coppa Italia, dove non ci sono Napoli e Venezia. I tesserati azzurri sono stati messi tutti in isolamento.