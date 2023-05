La Geko Sant'Antimo riparte da coach Gandini: arriva anche un comunitario

Sarà una Geko Sant'Antimo ambiziosa anche quella che si allineerà ai blocchi partenza della prossima stagione di B nazionale. Appena finito il campionato, il club si è messo all’opera. La riforma del campionato di B prevede anche l’inserimento di un giocatore comunitario, la cui scelta diventa uno snodo abbastanza importante. Il gm Vittorio Di Donato affronta i temi, partendo però dal bilancio di fine campionato: «È stata una stagione eccezionale, in campo e fuori, il coronamento di un progetto iniziato in C Silver e sugellato da questo approdo in B Nazionale. Da gm e da santantimese il mio obiettivo è sempre stato quello di riportare il basket cittadino a questi livelli, soffiare sulle braci di una passione che si è riaccesa prepotentemente quest’anno con il PalaPuca pieno di entusiasmo in tutta la seconda parte della stagione – sottolinea Di Donato -. Un entusiasmo che si respirava anche in giro per la città, nelle scuole, e che abbiamo riscontrato anche nell’imprenditoria del territorio, al punto che stiamo lavorando proprio in questi giorni all’allargamento della compagine societaria. La B Nazionale è un traguardo importante ma anche una responsabilità, noi vogliamo onorarla in tutto e per tutto».

Poi il discorso si sposta sul progetto 2023/2024: «Il nostro primo obiettivo è la conferma di coach Marco Gandini, la volontà di continuare insieme è reciproca e siamo ai dettagli per il suo rinnovo.

Poi penseremo alla squadra con la consapevolezza di avere già 4 giocatori sotto contratto: Cantone, Scali (nella foto di Piefrancesco Accardo), Mennella e Quarisa – prosegue il gm – La nuova B è un campionato ancora in formazione, proveremo a trattenere anche altri protagonisti di questa splendida annata e poi vedremo. Sulla carta il regolamento ci consentirebbe di prendere anche un comunitario ed è un’opzione che vogliamo prendere in considerazione. Intanto si lavora anche alla 5^ adizione della nostra Summer League (23-25 giugno, ndr), che è ormai un riferimento per il basket campano e nazionale e che quest’anno metterà in vetrina atleti nati tra il 2003 e il 2006».