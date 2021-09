Gemellaggio tra Gevi e Capri di A2, Grassi: «Stessa voglia di crescere»

E ora arriva anche la partnership tra la Gevi Napoli (nella foto di Luca Olivetti, Marini in azione) e la Blue Lizard Basket Capri, neo promossa in A2 femminile. Una collaborazione ai massimi livelli della pallacanestro nazionale. Il connubio Napoli-Capri tenderà ad esaltare l’immagine sportiva della pallacanestro partenopea, all’interno di un sistema turistico e imprenditoriale di assoluta eccellenza mondiale. Federico Grassi così commenta l'accordo: «Esserci legati con una società importante e in grande sviluppo come la Blue Lizard Basket Capri, che ha nel dna la nostra stessa voglia di crescere, è importante. Parliamo di una partnership che agevola la programmazione del nostro progetto consegnando enormi prospettive di crescita».

Margherita Cacace, vicepresidente di Blue Lizard: «L’idea di rivolgere l’interesse anche alla parte femminile della pallacanestro, quella più fragile e con meno risorse, è un progetto lungimirante perchè lo sport femminile, come testimoniano i tanti successi alle olimpiadi e paralimpiadi, lo hanno dimostrato. Dare l’opportunità allo sport femminile è una azione meritevole, che nel basket lo stesso presidente della Fip. Giovanni Petrucci, ha più volte esortato che potesse accadere. Per Capri e per lo sport caprese si tratta di una grande opportunità e per questo voglio ringraziare il presidente del Napoli Basket, Federico Grassi».