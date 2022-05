Gevi Academy under 19 alle finali: battuta l'Eurobasket Roma 69-48

Arriva un risultato importante per la Gevi Napoli Basket Academy. La squadra Under 19 Eccellenza, allenata da coach Stefano Scotto di Luzio, ha battuto nella gara di ritorno disputata al PalaBarbuto davanti a 500 spettatori, l'EuroBasket Roma con il punteggio di 69-48, ribaltando così nettamente la sconfitta subita, con lo scarto di 6 punti, nella partita di andata.

Con questo successo la Gevi Napoli Basket Academy Under 19 Eccellenza accede alle finali Nazionali di Categoria che si disputeranno a Ragusa dal 6 al 12 Giugno, e che vedranno la partecipazione delle migliori 16 squadre italiane. Ottima prova di tutta la squadra che ha sempre condotto per tutto l'arco della gara. Migliori realizzatori per la GeVi Napoli Basket Cannavina con 14 punti, Sinagra con 11 e Matera 9.