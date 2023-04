Gevi, al Palabarbuto arriva Tortona. Pancotto: «Il destino nelle nostre mani»

Tre partite alla fine della stagione regolare per provare a conquistare la salvezza in extremis, così come nello scorso campionato. L'obiettivo, complicato, è inanellare tre vittorie, a partire dalla gara di domani alle 16 al Palabarbuto contro il Derthona Tortona, la squadra allenata dal coach avellinese Marco Ramondino, terza forza del campionato che non pare però in un momento brillantissimo. Due sconfitte nelle ultime tre gare e la vittoria sofferta di mercoledì con Reggio Emilia. Dunque match tutto da giocare. Anche all’andata la Gevi fece soffrire i piemontesi (74-73), venendo beffata in extremis da una tripla di Severini.

Coach Cesare Pancotto alla vigilia: «Partita all-in. Dovremo essere concentrati, determinati, continui per diventare protagonisti del proprio destino con una partita consistente e di carattere. Grande focus difensivo per aggredire e negare il sistema offensivo di Tortona, sporcando la circolazione della palla. E poi avere un attacco equilibrato tra dentro e fuori per togliere punti di riferimento».

Terza in classifica dietro Bologna e Milano, tosta e quadrata, la squadra ospite, oltre al bravissimo coach campano, ha un super playmaker come Semaj Christon, che ha giocato un anno in Nba nel 2016/2017 con gli Oklahoma City Thunder con minutaggio ampio (oltre 15’ per gara) per poi girare l’Europa e arrivare a Tortona, dove viaggia a quasi 16 punti per gara e 5,3 assist. Accanto a lui J.P. Macura, la bionda guardia che non sta però ripetendo la super stagione scorsa, Mike Daum, un lungo che corre e tira da 3, il centro Tyler Cain, solido ed esperto, e poi Filloy, Severini, Candi, Radosevic. Un punto a favore per Napoli è l’assenza annunciata di Demonte Harper, giocatore fondamentale per Ramondino.

Intanto nella lotta per la salvezza pende il reclamo contro la penalizzazione di 16 punti in classifica della Pallacanestro Varese. Ricorso che è stato depositato venerdì dalla società biancorossa per mano del collegio difensivo che si sta occupando della questione a livello legale e sarà esaminato dalla Corte federale di Appello mercoledì 26 aprile alle 15,30 nella sede centrale della FIP a Roma. Il club varesino ritiene che sussistano elementi solidi e sufficienti per revocare la condanna o comunque rimodulare le sanzioni deliberate nel primo grado di giustizia. Un verdetto che è attesissimo anche in casa Gevi perché dovesse essere ridotta la penalizzazione, Varese si salverebbe senza problemi e dunque l’impresa di mettersi due squadre alle spalle risulterebbe ancora più difficile.