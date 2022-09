Gevi, altra sconfitta al fotofinish: al torneo di Trento arriva quarta

Altra sconfitta, se pur ancora di misura per la Gevi Napoli Basket nella finale per il 3-4 posto del Memorial Brusinelli.

Gli azzurri dopo aver sfiorato la vittorie ieri contro Trento, stavolta cedono alla Tezenis Verona per 73-69 al termine di una partita che ha visto la formazione scaligera sempre avanti nel punteggio con la Gevi costretta ad inseguire arrivando ad un passo dalla rimonta nel finale di gara.

Il miglior marcatore della Gevi è Howard, con 20 punti,17 per Michineau, finora il più costate in questo pre campionato. Non ha preso parte al torneo il capitano Uglietti, rimasto a Napoli per curare la distorsione alla caviglia subita nel corso del Memorial Pentassuglia.

La squadra di Buscaglia (nella foto con Michineau) tornerà in campo per il Memorial Silvestrin, in programma a Jesolo il 24 e 25 settembre. Oltre agli azzurri prenderanno parte al Torneo la Nutribullett Treviso, l’Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trentino.