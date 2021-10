Gevi, altro big match al Palabarbuto; contro Treviso per cancellare lo zero

Una vittoria per sbloccarsi. Riecco la Gevi Napoli Basket (nella foto McDuffie), che affronta domani alle 18,30 al Palabarbuto per la terza giornata di A la Nutribullett Treviso. Si tratta della terza sfida della stagione tra le due formazioni. Nelle gare di Supercoppa la squadra veneta ha ottenuto due vittorie, 68-58 al PalaBarbuto, 81-74 al PalaVerde. Fermare i trevigiani sarebbe un segnale per l’intero campionato e una grossa botta di autostima per gli azzurri di Sacripanti che hanno perso le prime due. Ovvio che ci sarà bisogno di una prestazione super, del ritorno ad una difesa blindata che conceda agli avversari non più di 70 punti, evitando che i tiratori Dimsa, Sokolowski e Bortolani possano accendersi. Ma occorreranno anche un Rich in ulteriore progresso e l’aiuto del pubblico. Capienza ancora al 35%, ma da lunedì si passa al 60%.

Pino Sacripanti: «Si affrontano due squadre che si conoscono molto bene avendo giocato contro nelle sfide di Supercoppa. In quelle gare Treviso ha dimostrato di essere superiore. Adesso sono trascorse due settimane di lavoro. Dobbiamo essere capaci di esprimere la qualità della nostra pallacanestro che sta migliorando. Sarà importante mantenere la continuità per tutti i 40 minuti». Gevi Napoli Basket-Nutribullett Treviso sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+. Nel corso della trasmissione "Domenica Sport" in diretta su Radio 1 Rai ci saranno aggiornamenti dal PalaBarbuto. Sulle pagine social ufficiali della Generazione Vincente Napoli Basket aggiornamenti in tempo reale.