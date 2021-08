Gevi, arriva il play lituano Velicka: accordo trovato, è lui l'ultimo tassello

Alla fine arriverà la fumata bianca. L'ultimo giocatore del roster della Gevi Napoli Basket è quello di Arnas Velicka (1.95, 21 anni), nazionale lituano nativo di Kaunas che sarà il play da affincare a Josh Mayo e che visti i problemi di Covid del play americano (è stato a contatto con un positivo) è atteso in tempi brevi visti gli impegni della squadra che il 27 giocherà già nel torneo Città di Cagliari contro il Baskonia. Ad ore l'ufficialità.

Velicka ha talento naturale notevole, nell'ultima stagione si è diviso tra Francia e Germania e precedentemente aveva giocato in campionato in Estonia e Lituania. Per lui un settore giovanile prestigioso a Barcellona e alcune partite alla Summer League con i Boston Celtics. Intanto la squadra di sta allenando al PalaBarbuto con Elegar e McDuffie subito in evidenza per mezzi atletici. In queste ore sono attesi Jason Rich e Jordan Parks.