Federico, presidente della, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: «Per combattere contro ilpotrebbe nei prossimi giorni arrivare lo stop dei campionati di A1 e A2. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto quest'anno, eravamo convinti di poter lottare e giocarci le nostre carte nei playoff. Sabato abbiamo fatto una riunione via web con tutta la squadra, lo staff e la dirigenza. C'è stato ilperchè non ci sembrava il caso di trattenere dopo un mese ancora i giocatori. La società ha fatto grossi sforzi in questa stagione e non poterla concludere sul campo sicuramente dispiace. Questa epidemia mette in difficoltà tutte le aziende, maperchè siamo convinti che i nostri sforzi saranno ripagati. Intanto, nonostante lo stop dei campionati giovanili, la società ha stilato un programma di allenamento per tutti i propri tesserati che vengono seguiti dal nostro via web dai nostri responsabili del settore».