Gevi batte Treviso e va in finale: Johnson e Howard trascinatori

Convincente vittoria per la Gevi Napoli Basket che supera la Nutribullet Treviso 90-80, e va in finale al Memorial Luca Silvestrin di Jesolo. Con una solida partita, con Howard bombardiere e un Bob Johnson che ha finalmente messo in mostra il suo talento e nonostante le assenze di capitan Uglietti, Emmitt Williams e Zerini e le rotazioni molto limitate per coach Buscaglia, la Gevi Napoli Basket è riuscita a battere Treviso e ad accedere alla finale del torneo. Nella seconda parte della gara con due parziali di 33- 24 e 25-12 nell'ultimo quarto la Gevi è riuscita a rimontare lo svantaggio iniziale e a ribaltare l'esito del match. La Gevi Napoli Basket giocherà domani la finale del Memorial Luca Silvestrin alle 20,30 contro la vincente della seconda semifinale tra la Reyer Venezia e la Pallacanestro Trieste. Ecco il tabellino degli azzurri: Howard 20, Johnson 18, Micheneau 12, Dellosto 8, J. Williams 15, Stewart 9, Zanotti 8.