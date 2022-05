Gevi, biglietto a 5 euro contro Pesaro: domenica festa finale con il pubblico

Sarà una sorta di saluto al pubblico e alla stagione agonistica terminata con la salvezza l'ultima partita della Gevi Napoli in programma domenica prossima alle 20,45 contro la Carpegna Pesaro. E per chiudere con il pienone il club ha deciso di vendere i biglietti per tutti i settori a 5 euro. La prevendita è già aperta da martedì. Con questa speciale tariffa, la società invita i tifosi per festeggiare la salvezza ottenuta con la vittoria di Bologna e salutare la squadra (nella foto un time out di coach Buscaglia).

Il club ha voluto anche riservare ancora una volta un particolare riguardo ai propri affezionati tifosi. A tutti i possessori dell'abbonamento per le gare casalinghe della Gevi Napoli Basket, sarà omaggiato un biglietto dello stesso settore in cui ha sottoscritto la tessera. Per poter attivare la suddetta procedura, sarà richiesto semplicemente l'inserimento del codice barcode del proprio abbonamento. Gli abbonati potranno esercitare tale facoltà entro e non oltre le ore 18 di oggi. I tagliandi saranno acquistabili sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket.