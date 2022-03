Gevi a caccia di punti contro Brindisi, vicinissimo il supercolpo Gudaitis

Riecco la Gevi Napoli, a caccia disperata di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. Domani alle 17 al Palabarbuto arriva l’Happy Casa Brindisi, e sarà una sfida durissima perchè i pugliesi sono avversari tosti, ben allenati da Vitucci e con molte frecce al proprio arco. tra cui Harrison, tornato di recente a Brindisi, guardia di fisico e tiro capace di grandi bottini. Occhio al pivot Perkins, ma anche Gaspardo, Adrian, Clark, Redivo. Gls sarà il match sponsor della gara. Gli azzurri, con esordio in casa di coach Buscaglia, cercano un risultato importante per porre fine al momento difficile degli ultimi mesi, per coach Buscaglia sarà il debutto al PalaBarbuto. Intanto dopo aver rescisso consensualmente il contratto con Reggie Lynch, il club azzurro sarebbe vicinissimo a Arturas Gudaitis (nella foto), il centrone lituano, 28enne, che molti ricordano alla Armani Milano. Un gran colpo, perchè Gudaitis era in Eurolega allo Zenit San Pietroburgo in Russia, dove ora si è liberato per via del conflitto. Si era infortunato alla caviglia a gennaio ma ora dovrebbe essere a posto. Il giocatore è atteso per lunedì a Napoli.

Tornando alla partita, coach Maurizio Buscaglia dice: «Sto notando la sguardo giusto dei giocatori, la squadra mi segue ed ovviamente sono molto contento. Non dobbiamo guardare i risultati delle altre partite, dobbiamo essere concentrati solo su di noi. Brindisi è una squadra importante, che sta lottando per i playoff. Hanno un roster lunghissimo ed hanno inserito un giocatore del livello di Harrison. Sia fisicamente che tecnicamente Brindisi è una formazione di primo piano, dovremo stare attenti ad ogni piccolo particolare. Il sostegno dei nostri tifosi sarà fondamentale per trascinare la squadra, dobbiamo guadagnarci il calore del nostro palazzetto».