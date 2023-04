Gevi a caccia del miracolo a Milano, Pancotto: «Dovremo partire forte»

Dopo la sconfitta all’ultimo secondo di domenica contro Venezia, riecco in campo stasera alle 19 la Gevi Napoli per il turno infrasettimanale della 27° giornata.

Altra durissima sfida in trasferta contro una delle corazzate del campionato, l’Emporio Armani Milano di Ettore Messina, seconda in classifica a due punti dalla Virtus Bologna. Il precedente è favorevole: nella gara d’andata, disputata al PalaBarbuto lo scorso 9 gennaio, ci fu lo straordinario successo della Gevi che si impose su Milano, dopo un supplementare, per 87-81. Jordan Howard, con 22 punti, fu il miglior marcatore della partita.

Ma per sbancare il parquet milanese ci vuole davvero un miracolo. Coach Pancotto: “Milano ha un roster importante e l’esperienza per giocare partite ravvicinate che le permettono di poter distribuire le forze. Ha coach, gioco e giocatori capaci di creare ogni tipo di difficoltà e sfruttare ogni minimo errore. L'ampiezza e la diversità del roster inoltre, non da punti di riferimento e si è tolta le scorie delle partite di Eurolega. Gli ostacoli relativi alla forza di Milano, e l'abitudine al ritmo delle gare di Coppa, ci devono spingere ad essere pronti: dovremo avere impatto iniziale e continuità per rimanere dentro la partita”, dice alla vigilia coach Pancotto. Diretta tv su Eleven e Dazn.