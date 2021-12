Gevi, il cluster Covid colpisce ancora: dopo Rich positivo un altro giocatore

Non la battono le avversarie ma il Covid. La Gevi è costretta ad annunciare un secondo positivo al Covid 19. Dai tamponi effettuati in questi giorni dunquem dopo Jason Rich e lo staff tecnico e organizzativo, arriva un altro stop per un titolare. Per privacy il club preferisce non diffondere il nome. Riscontrata la positività anche di un giocatore del settore giovanile. Il Covid potrebbe essere stato alimentato da un paio di eventi cui il club ha partecipato ma è possibile che fosse già presente nei giorni precedenti. Il club comunica che i giocatori risultati positivi sono già stati messi in isolamento fiduciario. Un doppio forfeit pesantissimo in vista della partita di domenica a Venezia contro una super squadra, forse un po' in crisi, ma tra le big del campionato. La GeVi ha informato della situazione la Lega Basket affinché siano prese le opportune decisioni in vista dei prossimi impegni.