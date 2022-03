Gevi, coach Buscaglia si presenta così: «Voglio coesione, compattezza, sacrificio»

Prova a trasmettere l’orgoglio dell’appartenenza, Maurizio Buscaglia. Parla di sacrificio, di coesione, di compattezza. Il nuovo allenatore della Gevi si presenta con la faccia giusta alla prima conferenza stampa (nella foto il presidente Grassi, coach Buscaglia e il ds Bolognesi). Sereno ma carico, con dentro l'orgoglio di uomo del Sud (è barese, ma non si sente l'inflessione), dice "Mi sento già napoletano, perchè sono fatto cosi". Già sabato sera la squadra giocherà a Tortona, match molto difficile contro la squadra rivelazione del campionato e in forma strepitosa. "Eredito un gruppo solido, ben allenato da Sacripanti. E’ una sfida tosta questa per la salvezza,ma sarà una bella sfida. Vogliamo la salvezza e saranno nove battaglie. Subentro in corsa, è come guidare una automobile che non è tua e mi dovrò adattare alle caratteristiche dei singoli. Ma ho visto un gruppo molto concentrato in questi giorni e la partita di sabato sarà già un bel banco di prova. Il nostro focus deve essere quello di difendere insieme. In attacco dovremo passarci il pallone. Abbiamo fatto un paio di allenamenti, molto intensi. In questo momento tutti devono sentirsi coinvolti, ognuno secondo le sue caratteristiche deve sentirsi importante per la squadra. Siamo attesi da un calendario molto tosto, ma anche questo fa parte della sfida. Mi aspetto che ogni possesso, in attacco o in difesa, venga giocato al massimo.Intanto sono felice di essere qui e ringrazio il club che mi ha chiamato. Questa è una città meravigliosa con un pubblico passionale, ma dovremo meritarci il loro aiuto. Totè? Deve darci una mano importante”.

Il presidente Grassi aggiunge: “Sono contento del fatto che il coach è stato contattato alle 23,30 di lunedi sera, e martedi mattina alle 10 era già da noi. Ha dimostrato di avere grande voglia. Abbiamo parlato dei nostri progetti, e ci siamo intesi subito mettendo a punto una nuova strategia. Non possiamo dimenticare che abbiamo perso 9 delle ultime 10 partite, quindi ora bisogna salvarsi. C’è da raggiungere quest’obiettivo fondamentale, siamo tutti uniti per questo traguardo. Poi, potremo pensare al futuro, ad alzare la nostra asticella. Inizia un nuovo percorso”.

Il ds Alessandro Bolognesi conclude: "Ringrazio Maurizio Buscaglia per aver subito mostrato interesse nella nostra proposta. Abbiamo trovato un accordo in 5 minuti dopo aver parlato dei nostri obiettivi, Buscaglia è un allenatore di caratura internazionale ed ha mostrato grande disponibilità. Mi auguro di centrare la salvezza il prima possibile, per poi poter parlare di progetti futuri insieme a Coach Buscaglia. In questi due anni con Sacripanti, abbiamo condiviso ogni scelta di mercato, cosi come da politica societaria. Tutta la responsabilità delle scelte è sempre stata condivisa".