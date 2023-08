Gevi, domani primo match pre season contro la Luiss

Arriva la prima uscita stagionale per la nuova Gevi. Si tratta di una amichevole contro la Luiss Roma, un test per verificare un po' il lavoro fatto in questi primi giorni.

Appuntamento domani alle ore 19,15 a Roma alla palestra "Pala Pass". La Luiss è una neopromossa in A2. Il giorno dopo, il 2 settembre, gli azzurri saranno impegnati alle 21 al PalaSojourner di Rieti nell'amichevole contro la Real Sebastiani Rieti, valevole per il 1° Memorial "Riccardo Blasi". Rieti è allenata dall'ex coach della Givova, Alessandro Rossi, ed ha perso 73-61 in un test-match contro gli scafatesi proprio ieri.

Entrambe le amichevoli non saranno trasmesse in diretta in streaming. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti delle due gare sui profili social ufficiali del Napoli Basket. Intanto il club rende noto che Jacob Schenk ha sostenuto oggi l'ultimo allenamento con la squadra. Il play polacco era stato aggregato al gruppo azzurro nei giorni scorsi per sostenere il lavoro pre season e anche giocare qualche amichevole. Ma evidentemente l'arrivo di Pullen è imminente e quindi non c'è più bisogno di lui.