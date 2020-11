Dopo l'esordio con vittoria sul campo dell’EuroBasket Roma, la Gevi Napoli gioca stasera alle 18.30 al Palabarbuto, in anticipo, la seconda di campionato contro la Benacquista Latina, purtroppo sempre a porte chiuse. Ancora assente Josh Mayo, che non ha ancora recuperato dal problema muscolare subìto in allenamento. Si spera di vederlo in campo nel match successivo, sempre al Palabarbuto, ma è probabile che si punti ad una guarigione non frettolosa aspettando quindi, qualche giorno in più. Atteso ad un riscatto rispetto alla prima gara opaca, Jordan Parks.

Prima della gara la Generazione Vincente Napoli Basket celebrerà un ricordo di Diego Armando Maradona. I giocatori infatti entreranno in campo con una t-shirt in suo onore del G mentre prima della palla a due sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del più grande calciatore di tutti i tempi. Le due squadre si erano affrontate in SuperCoppa con vittoria di Napoli per 81-60.

L’unico ex della gara è Lorenzo Uglietti. La guardia della Gevi infatti ha giocato con la società pontina dal 2013 al 2017. «Siamo consapevoli di dover affrontare un match insidioso - spiega coach Sacripanti - Latina è una formazione valida ma dal nostro punto di vista, abbiamo preparato bene il match nonostante l’emergenza dovuta all’assenza di Mayo. Sono certo che sapremo disputare una partita all’altezza della situazione».

Match in diretta su Lnp TV Pass e martedì in differita sull’emittente regionale Telecaprisport alle 22.30. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara sulla pagina Facebook del club.

Ultimo aggiornamento: 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA