Gevi Napoli, Williams out due mesi: arriva il lungo il greco Agravanis

L'infortunio di Emmitt Williams si è rivelato grave. Uno strappo serio al polpaccio, tempi di recupero lunghi. E così la Gevi Napoli Basket si è fiondata subito su un giocatore da ingaggiare per un paio di mesi almeno in attesa di capire cosa accadrà a Emmitt Williams. Si tratta di Dimitrios Agravanis, un 2,08 per 116 chili, grande e grosso, un 4/5 da lanciare subito in campo domenica contro la Virtus, visti anche i problemini al ginocchio di Zerini e l'assenza di Uglietti.

Giocatore di stazza, con buon curriculum (era ai recenti Europei con la Grecia e ha giocato 6 anni all'Olympiakos Pireo), pare davvero una ottima alternativa.

E ovviamente non si può escludere che poi in caso di grande impatto, non possa restare. Una eccellente operazione-lampo del ds Alessandro Bolognesi. Emmitt Williams, a seguito dell'infortunio subito nei giorni scorsi, è stato sottoposto ad accurati accertamenti strumentali da parte del responsabile sanitario della società, Nino D’Alicandro, che hanno evidenziato una lesione muscolare al polpaccio della gamba destra. Il giocatore ha già iniziato le terapie riabilitative per il recupero, e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime settimane.