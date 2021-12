Gevi-Fortitudo, in vendita i biglietti; e arriva lo sponsor Fruit Village Viaggi

Dopo la prima tornata di tamponi negativi, si aspetta la seconda tornata in casa Napoli Basket. Intanto arrivano i prezzi dei biglietti di una partita che ad oggi pare possa disputarsi, nonostante la valanga di positivi in serie A che bloccherà anche questa settimana numerose partite. La Fortitudo ha 3 positivi ma dovrebbe essere in grado di giocare. Probabilmente, come aveva suggerito lo stesso Pino Sacripanti, fermare per un turno il campionato, poteva essere una ottima soluzione per mettere tutti alla pari dal punto di vista competitivo per poi recuperare le partite con un paio di infrasettimanali. Da oggi alle 16 comunque è iniziata la vendita dei biglietti per la partita con la Fortitudo Kigili Bologna, valevole per la quattordicesima giornata del campionato in programma domenica prossima alle 18 al PalaBarbuto. I tagliandi saranno acquistabili sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Domenica, dalle 15 sarà aperta la biglietteria del PalaBarbuto, lato Scandone. Per accedere al PalaBarbuto è necessario essere in possesso del SuperGreen Pass da esibire insieme al titolo d’accesso e al documento di identità. All’ interno del palazzetto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2.

Inanto il club comunica di aver sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con Fruit Village Viaggi, un importante tour operator. La presentazione ufficiale dell'accordo di sponsorizzazione è in programma a gennaio 2022 con un evento speciale. L’ amministratore unico di Fruit Village, Cesare Landi così commenta: “Abbiamo voluto fortemente portare a termine questa operazione poiché pensiamo che la storia del Napoli Basket, tornato a militare in A1 dopo 13 anni, rappresenti un eccellente esempio di determinazione e capacità di creare le condizioni per perseguire ottimi risultati con tenacia e passione. Ci sentiamo parte del tessuto socio-economico della nostra regione e anche per questo siamo orgogliosi di questa partnership con una società che è motivo di forte orgoglio per Napoli e per tutta la Campania e mette alla base della propria filosofa la funzione socialmente positiva utile dello sport"