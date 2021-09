Gevi gemellata con il Gran Premio Lotteria: con il biglietto di Agnano si entra al basket

La Gevi Napoli Basket ha comunicato il gemellaggio con il Gran Premio Lotteria. Tutti coloro, residenti nella regione Campania, che acquisteranno il biglietto di tribuna per il prestigioso evento ippico, meeting internazionale del trotto, in programma all’ippodromo di Agnano domenica prossima 3 ottobre, potranno assistere gratuitamente alla sfida valevole per la terza giornata del campionato di serie A tra la Gevi Napoli Basket e la Nutribullett Treviso che si disputerà al PalaBarbuto il 10 ottobre alle ore 18,30. Per ottenere il biglietto della partita basterà inviare il tagliando del Gran Premio Lotteria all’indirizzo mail accrediti@napolibasket.eu. Un’importante sinergia dunque tra due eccellenze sportive della nostra città che permetterà a tutti gli appassionati di poter assistere, con un solo biglietto, ai due eventi.

Il presidente Federico Grassi (nella foto): «È molto importante che la città possa avere delle sinergie tra le società sportive e per tutti i grandi eventi. La nostra città deve ritornare al centro del mondo e credo sia necessario, affinchè ciò possa avvenire, che ci sia grande coesione tra tutti noi».