Gevi-Givova, disposizioni della Questura per i biglietti settore ospiti

A seguito della riunione tecnica tenutasi questa mattina presso la Questura di Napoli, alla presenza dei rappresentanti della Generazione Vincente Napoli Basket e della Givova Scafati, il Questore di Napoli ha stabilito che, per la gara Gevi-Givova Scafati, in programma domenica 5 maggio alle 18,15, presso la Fruit Village Arena, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Salerno, riservata esclusivamente per il settore ospiti, al prezzo unico di 20 euro, sarà possibile effettuarla solo fino alle ore 19 di domani sabato 4 maggio.

La vendita potrà avvenire esclusivamente presso la ricevitoria individuata d'intesa con le questure interessate, e previa esibizione, da parte dell'acquirente, di un documento di identità. La ricevitoria presso la quale sarà possibile acquistare i biglietti è la seguente: Agenzia per amica - Via Passanti Scafati, 50 Scafati.